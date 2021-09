Devenez chercheur ! Village des Sciences de Cayenne, 20 novembre 2021, Cayenne.

Fête de la science 20 novembre

Village des Sciences de Cayenne UMR EcoFoG. Entrée libre En présentiel .

Vous avez envie de connaître les fourmis et champignons que vous croisez chez vous, dans vos jardins ou vos rues ? Alors venez les découvrir à travers des expositions, jeux, expériences et observations à la loupe, et partez à la rencontre de ces êtres aux histoires et visages surprenants. Envie d’aller plus loin ? Venez récupérer votre matériel de collecte et participez au projet BUG – Biodiversité Urbaine de Guyane – pour améliorer les connaissances scientifiques des fourmis et champignons de vos villes !

Village des Sciences de Cayenne Trou Biran 97300 Cayenne 97300

organisateur : https://www.ecofog.gf/ Village des Sciences de Cayenne