Village des sciences de Besançon Université de Franche-Comté. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 La science n’est pas réservée qu’aux personnes qui en font leur métier alors si vous êtes passionné de science et que vous avez envie de partager vos connaissances, ramenez votre matériel et venez occuper ce stand ouvert le temps d’un atelier, jeu, présentation, …

Créneaux d’occupation d’1/2h à réserver par mail à fabrika-resa@univ-fcomte.fr ou directement sur le planning présent sur le stand. Matériel non fourni. Bourgogne-Franche-Comté>Doubs

