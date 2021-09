Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand Continuum: une expérience immersive de l’autre côté du miroir Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Village des sciences d'Avignon Maison régionale de l'eau. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 « Continuum » vous plonge dans une rivière à l’image de celles de notre région, à la découverte d’un microcosme méconnu, celui des insectes, des crustacés, des mollusques et autres invertébrés aquatiques qui peuplent nos cours d’eau. Alors laissez-vous guider par le courant, et plongez de l’autre côté du miroir… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Village des sciences d'Avignon place de l'horloge 84000 Avignon 84000

