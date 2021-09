Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand Le low-tech au service de la science Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Stand Le low-tech au service de la science Village des sciences d’Avignon, 2 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 02 octobre

Village des sciences d’Avignon Les Petits Débrouillards Avignon. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Et si le Low-tech faisait partie de la solution pour sauver l’humanité ?

Pour cette nouvelle édition, les petits débrouillards s’intéresseront au lien entre le low-tech (par opposition au High-tech) et la protection de notre environnement.

Ensemble nous verrons comment Les low-tech sont présentes dans la vie quotidienne et comment ces “inventions” on un impact direct sur notre environnement.

Par exemple, aller au travail à vélo, ou réparer soi-même ses appareils au lieu de les jeter correspondent à la philosophie low-tech

Des machines comme un vélo blender ou une broyeuse à plastique seront mis à disposition des petits et des grands pour toutes sortes d’expérimentations loufoques. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Village des sciences d’Avignon place de l’horloge 84000 Avignon 84000 organisateur : https://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/ Village des sciences d’Avignon

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Village des sciences d'Avignon Adresse place de l'horloge 84000 Avignon Ville Avignon lieuville Village des sciences d'Avignon Avignon