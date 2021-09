Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand L’adaptation des forêts au changement climatique Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Stand L’adaptation des forêts au changement climatique Village des sciences d’Avignon, 2 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 02 octobre

Village des sciences d’Avignon INRAE PACA. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Observez des maquettes du Mont Ventoux, modèles basés sur la réalité du Mont Ventoux, montagne du sud de la France, qui présente un énorme avantage en terme de répartition altitudinale : en 10 km, nous passons d’une végétation extrêmement méditerranéenne (pin d’Alep, chêne vert) à une végétation de type alpin (sapin, hêtre, pin de haute montagne). Cette montagne sert de modèle aux chercheurs de l’unité de recherche Ecologie des forêts médierranénnes à Avignon (URFM) pour tester plusieurs processus qui correspondent à l’adaptation au changement climatique : la migration, l’acclimatation, l’adaptation génétique. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Village des sciences d’Avignon place de l’horloge 84000 Avignon 84000 organisateur : https://www.inrae.fr/centres/provence-alpes-cote-dazur Village des sciences d’Avignon

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Village des sciences d'Avignon Adresse place de l'horloge 84000 Avignon Ville Avignon lieuville Village des sciences d'Avignon Avignon