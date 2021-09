Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand A toi les manettes ! Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Stand A toi les manettes ! Village des sciences d'Avignon, 2 octobre 2021, Avignon.

Village des sciences d'Avignon Le Grenier à Sel. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Venez transformez les objets de quotidien en instrument de musique.

A l’aide de la manette Makey Makey, enfants et parents, venez découvrir les rudiments de la programmation en expérimentant notre atelier “A toi les manettes !” Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Village des sciences d'Avignon place de l'horloge 84000 Avignon

