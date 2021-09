Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand Le monde des insectes Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Stand Le monde des insectes Village des sciences d’Avignon, 2 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 02 octobre

Village des sciences d’Avignon Association Semailles. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 L’association Semailles, forte de son expérience en agriculteur biologique, a appris à vivre avec ces petits animaux. Venez découvrir, avec nous, les petites bêtes de votre jardin et de vos balades ainsi que tous les services qu’elles nous rendent au quotidien.

Savoir quels sont les spécificités d’un insectes, découvrir leur cycle de vie et leurs différentes étapes, pouvoir les observer à la loupe… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Village des sciences d’Avignon place de l’horloge 84000 Avignon 84000 organisateur : https://site.semailles.asso.fr/ Village des sciences d’Avignon

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Village des sciences d'Avignon Adresse place de l'horloge 84000 Avignon Ville Avignon lieuville Village des sciences d'Avignon Avignon