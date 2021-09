Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand Découverte d’un Fablab et Médialab Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Stand Découverte d'un Fablab et Médialab Village des sciences d'Avignon, 2 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 02 octobre

Village des sciences d'Avignon Fabrique Numérique – Avenir 84. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Découvrir un FABLAB solidaire, du développement des outils mis à disposition pour les Makers, à l’accès aux outils numériques mutualisés. (imprimantes 3D, découpe laser, plotter, brodeuse numérique…) #doityourself #apprendreensamusant

Découvrir le secteur du média et communication, de s’approprier les bases techniques de la réalisation de vidéo, de la création d’images numériques web, YouTube, diffusion en direct réseaux sociaux… #spielbergenherbe Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Village des sciences d'Avignon place de l'horloge 84000 Avignon

