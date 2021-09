Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand L’avifaune des Zones Humides Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Stand L'avifaune des Zones Humides Village des sciences d'Avignon, 2 octobre 2021, Avignon.

Le héron d'Avignon LPO.

samedi 02 octobre – 10h00 Les Zones Humides longtemps considérées comme inutiles et dangereuses sont en fait une énorme réserve de biodiversité : flore et faune, insectes, batraciens, reptiles, poissons, crustacés, etc.. et en haut de la chaine alimentaire l’avifaune.

Dans notre région la Camargue en est le témoignage vivant, elle est un refuge et une étape pour de nombreuses espèces migratrices. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Village des sciences d'Avignon place de l'horloge 84000 Avignon

