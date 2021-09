Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand 25 ans de découverte pour le bien-être des animaux Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Stand 25 ans de découverte pour le bien-être des animaux Village des sciences d'Avignon, 2 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 02 octobre

Village des sciences d'Avignon
IRSEA – Institut de Recherche Sémiochimie et Ethologie Appliquée.
Entrée libre
En présentiel
Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 25 ans que l’IRSEA vit l’émotion de la découverte. De l’interrogation, à la mise en place d’un projet de recherche, d’une équipe dédiée… Des essais qui permettront de découvrir un potentiel message, un sémiochimique… Tout ce cheminement qui débouchera in fine à la conceptualisation puis à la commercialisation d’un produit.

L’IRSEA vit de cette découverte perpétuelle depuis 25 ans.

Un bonheur de pouvoir découvrir sans cesse de nouvelles voies pour améliorer les relations entre les hommes et les animaux tout en préservant le bien-être animal. Ne pas contraindre, mais comprendre l’animal, pour trouver un moyen de cohabiter en harmonie.

Le projet d’une vie et une entité qui aujourd’hui fait travailler une cinquantaine de personnes : chercheurs, ingénieurs, techniciens…

Venez découvrir leur métier et leurs projet !

Village des sciences d'Avignon
place de l'horloge 84000 Avignon

