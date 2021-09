Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand La fougérite, un oxyde de fer dans les mécanismes de l’émergence de la vie Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Stand La fougérite, un oxyde de fer dans les mécanismes de l’émergence de la vie Village des sciences d’Avignon, 2 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 02 octobre

Village des sciences d’Avignon INRAE PACA. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 La couleur bleu-vert de certains sols est dûe à un nouvel oxyde de fer : la fougérite. Les chercheurs du centre de recherche INRA (INRAE depuis 2020), en collaboration avec le CNRS et l’université Henri Poincaré de Nancy, ont démontré que le minéral naturel donnant leur couleur bleu-vert aux gleys (type de sol) appartient au groupe des “rouilles vertes”. En étudiant la dynamique du fer dans les eaux et les sols et les interactions solide-solution, en forêt de Fougères en Bretagne, ce minéral a été caractérisé et a mis fin à une controverse scientifique de près de 100 ans… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Village des sciences d’Avignon place de l’horloge 84000 Avignon 84000 organisateur : https://www.inrae.fr/centres/provence-alpes-cote-dazur Village des sciences d’Avignon

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Village des sciences d'Avignon Adresse place de l'horloge 84000 Avignon Ville Avignon lieuville Village des sciences d'Avignon Avignon