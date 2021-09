Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand Lou FabiLoub – le Fablab HighTech d’Avignon Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Village des sciences d’Avignon Lou FabiLoub. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Venez découvrir et comprendre les technologies de fabrication numérique au travers des réalisations des makers de notre FabLab :

Conception 3D

Impression 3D

Découpe Laser (réalisations)

Découpe vinyle

Projet CNC

Electronique

Arts graphiques…



De 7 à 77 ans, vous saurez comment et pourquoi fabriquer par soi-même, localement, apprendre à réparer, à travailler ensemble pour le plaisir et le bien de tous !

C’est aussi l’occasion de rencontrer les bénévoles qui composent notre association et d’échanger avec eux, ils seront ravis de répondre à toutes vos questions ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

