Orléans Village des Sciences au BRGM d'Orléans Loiret, Orléans Découvrir les sols et leurs fonctions Village des Sciences au BRGM d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Découvrir les sols et leurs fonctions Village des Sciences au BRGM d’Orléans, 10 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 09 – 10 octobre

Village des Sciences au BRGM d’Orléans INRAE VAL DE LOIRE. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Au travers d’expériences et de manipulations simples et ludiques, petits et grands pourront observer et découvrir les différents composants des sols, mesurer la vitesse d’infiltration de l’eau dans des sols de natures différentes, observer des « lames minces » de sols au microscope…

Les techniciens, chercheurs et étudiants des unités INRAE Science du sol et InfoSol d’Orléans présenteront leurs travaux de recherche sur les sols et répondront aux questions des visiteurs. Centre-Val de Loire>Loiret

Village des Sciences au BRGM d’Orléans 3 Avenue Claude Guillemin 45100 Orléans 45000 organisateur : https://www.inrae.fr/centres/val-de-loire Village des Sciences au BRGM d’Orléans

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Village des Sciences au BRGM d'Orléans Adresse 3 Avenue Claude Guillemin 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Village des Sciences au BRGM d'Orléans Orléans