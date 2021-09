Orléans Village des Sciences au BRGM d'Orléans Loiret, Orléans A la découverte de Mars Village des Sciences au BRGM d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

dimanche 10 octobre – 10h00 Mars fait rêver l’humanité, à la fois notre plus proche voisine et difficile à atteindre.

Venez tout apprendre sur la planète Mars : A quoi ressemble cette planète ? Quelles sont les grandes étapes de son exploration ?

Le stand présente également des maquettes pour explorer l’Univers, ses distances, les moyens pour l’observer. Venez tester vos connaissances !



Le stand est complété par une observation du Soleil en fonction de la météo : observation des taches solaires et des protubérances. Centre-Val de Loire>Loiret

