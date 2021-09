Yvré-l'Évêque Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque Par Toutatis, le ciel nous tombe sur la tête ! Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Par Toutatis, le ciel nous tombe sur la tête ! Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque, 10 octobre 2021, Yvré-l'Évêque. Fête de la science 09 – 10 octobre

Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Club d'Astronomie de l'Université du Man. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Et si les étoiles filantes émerveillent nos yeux, les chutes d’astéroïdes suscitent plutôt inquiétudes ou frayeurs. Faut-il les craindre ? Peut-on anticiper le danger ? Vous saurez tout ! Et venez observer le Soleil grâce à 2 lunettes astronomiques (selon météo). Pays de la Loire>Sarthe

Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Route de Changé 72530 organisateur : https://www.astromaine.fr/site2/index.html

