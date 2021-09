Yvré-l'Évêque Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque Clair comme du cristal Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Le Massif armoricain, notamment des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie compte des minéraux d’exception. Découvrez les résultats de quatre siècles de prospection, depuis des minéraux historiques extraits avant la Révolution française jusqu’aux découvertes contemporaines réalisées par des passionnés. Pays de la Loire>Sarthe

