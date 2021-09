Yvré-l'Évêque Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque Holographie numérique Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Holographie numérique Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque, 10 octobre 2021, Yvré-l'Évêque. Fête de la science 09 – 10 octobre

Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM). Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Rendre visible l’acoustique grâce à l’optique ou comment l’holographie et sa magie des images 3D permet d’étudier et caractériser des phénomènes acoustiques complexes. Venez découvrir ce dispositif d’holographie optique à base de lumière laser qui permet de rendre visible l’invisible acoustique… Pays de la Loire>Sarthe

Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Route de Changé 72530 organisateur : http://laum.univ-lemans.fr/fr/index.html Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque

