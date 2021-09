Yvré-l'Évêque Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque, 10 octobre 2021, Yvré-l'Évêque. Fête de la science 09 – 10 octobre

MAINE SCIENCES. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 La 30ème édition de la Fête de la Science se déroulera du 1er au 11 octobre 2021. Associations, laboratoires de recherche, entreprises, établissements scolaires, musées… participez à cette manifestation qui fait de la rencontre entre le monde des sciences et la société, une fête !

Initiative du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, elle est organisée en Pays de la Loire par la Préfecture de Région (Délégation régionale à la recherche et à la technologie des Pays de la Loire) et le Conseil régional des Pays de la Loire, avec le soutien des collectivités territoriales des 5 départements. Maine Sciences coordonne l’événement en Sarthe. Pays de la Loire>Sarthe

Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Route de Changé 72530

