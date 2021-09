Yvré-l'Évêque Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque Mais où est donc passée la reine Bérangère ? Enquête archéologique Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

dimanche 10 octobre – 10h00 En 2020, le transfert du gisant de la reine Bérengère, fondatrice de l’abbaye de l’Épau, a donné l’opportunité de réétudier ce monument ainsi que les ossements humains qui lui sont associés. Mais trois fémurs et un tibia, cela fait beaucoup pour une dame, toute reine et femme du roi d’Angleterre Richard de Lion soit-elle. D’autant plus qu’un autre squelette, complet et découvert en 1960, a les mêmes prétentions. Qu’en est-il vraiment ? Les archéologues, aidés par des anthropologues, des physiciens chimistes et d’autres spécialistes, pourront-ils résoudre ce mystère ? Pays de la Loire>Sarthe

