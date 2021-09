Yvré-l'Évêque Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque Fouilles archéologiques à l’Abbaye Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Yvré-l'Évêque

Fouilles archéologiques à l’Abbaye Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque, 10 octobre 2021, Yvré-l'Évêque. Fête de la science 09 – 10 octobre

Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Abbaye Royale de l’Epau. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 16h00

dimanche 10 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 16h00 En 2019, l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) a réalisé des fouilles à l’Abbaye royale de l’Epau. Durant une visite guidée flash de 30 minutes, vous pourrez en apprendre plus sur les récentes découvertes archéologiques qui permettent de mieux comprendre l’histoire de l’abbaye. Pays de la Loire>Sarthe

Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Route de Changé 72530 organisateur : https://epau.sarthe.fr/# Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Yvré-l'Évêque Autres Lieu Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Adresse Route de Changé Ville Yvré-l'Évêque lieuville Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque