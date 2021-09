Yvré-l'Évêque Village des Sciences Abbaye Royale de l'Épau à Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque Voyage dans la tête d’un robot autonome Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Comment le robot fait-il pour être complètement autonome ? Qu’y a-t-il à l’intérieur ? De la mécanique, de l’électronique, de la physique, des mathématiques, de l’informatique… il faut de tout pour donner vie à ces machines ! Comment ça fonctionne ? Comment se repère-t-il ? Comment se déplace-t-il ? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions ! Pays de la Loire>Sarthe

Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque Route de Changé 72530 organisateur : https://sikula-robotik.desbwa.org/ Village des Sciences Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque

