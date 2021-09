Rodez Village des Sciences 2021 de Rodez Aveyron, Rodez Makey-Makey : Connecte et Joue ! Village des Sciences 2021 de Rodez Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

14 octobre 2021, Rodez. Fête de la science 12 – 14 octobre

Village des Sciences 2021 de Rodez Ligue de l'enseignement. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 13 octobre – 10h00

mercredi 13 octobre – 13h30 Découvre les bases de l’électricité (circuit électrique) en utilisant un petit kit simple et amusant : le makey-makey. Avec ce curieux objet, tu pourras jouer de la musique en tapotant sur des citrons, des pommes ou encore de la pâte à modeler. Tu pourras aussi créer une manette de jeux vidéos avec… un simple crayon à papier ! Occitanie>Aveyron

Village des Sciences 2021 de Rodez 1 Bd du 122e Regiment d'Infanterie 12000 Rodez

