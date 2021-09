L’Université de Toulon fête la Science Village des Scences à La seyne sur Mer et Campus de Toulon – La Garde, 7 octobre 2021, La Garde.

Vendredi 1er et Samedi 2 octobre 2021 : Présentations, expérimentations et expositions au Village des Sciences de La Seyne sur Mer (Physique, Chimie, Mathématique, Robotique, Santé) jeudi 7 octobre 2021 : de 9h à 17h : Conférences et visites d’ateliers et laboratoires sur le Campus de La Garde. Conférences et exposition au Campus de Toulon

Village des Sciences à La Seyne sur Mer (vendredi 1er, samedi 2 Octobre):

– Jean-Michel Ghez : Science et expériences. Démonstrations et exposition (vendredi)

– Virginie Sanial : Exposition photos Mission scientifique Océan Austral (samedi)

– Marie-Angèle Frémy, Virginie Chevallier et Patricia Merdy : Expériences de Physique, Chimie. De la couleur de l’or, jeux de lumières et autres expériences amusantes. (vendredi et samedi).

– Patrick Abellard : Technologies – Handicaps / Vieillissement (samedi)

– Xavier Leoncini : Conférence : Comment et en quoi la physique théorique a changé nos vies ? (samedi)

Campus de La Garde.

jeudi 7 matin : 4 conférences (Valentin Gies, Didier Mallarino, Vincent Delauzun, Patrick Abellard)

jeudi 7 après-midi : Visites de laboratoires et ateliers.

– Valentin Gies : Robots footballeurs, IUT GEII

– Pascal Cuminal : Projets tutorés, IUT BIO

– Claire Dune : Démo bassin, COSMER

– Marie Cholley-Gomez : Poster, IAPS

– Philippe Arlotto : Electronique, IUT GEII

– Daniel Peloux : CFAO, IUT GMP

– Yves Marot : Impression 3D et CMS, IUT GEII

– Stéphane Pignol : Automatismes, IUT GEII

– Patrick Abellard : Serious Games et Réalité Virtuelle, IUT GEII – IMSIC

– Alexandre Sala : Matériaux biomimétiques pour la détection de polluants dans l’eau de mer, MAPIEM

– Alexandre Lutz : Par-delà les frontières du visible, l’univers fascinant des microorganismes, MAPIEM

– Sylvie Villain : Autoassemblage d’oxydes, IM2NP

– Eric Busvelle : Science de l’équilibre, LIS

Campus de Toulon.

Jean-Marc Ginoux. Conférence : Le hasard et l’erreur dans la découverte scientifique

Virginie Sanial. Exposition : photos Mission scientifique Océan Austral.

Jean-Marc Ginoux. Exposition : Les grandes découvertes de l’Histoire de la Physique de Thalès de Milet à Albert Einstein.

