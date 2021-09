Marseille vieux port Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Balade urbaine « parcours bleu d’une archéologie urbaine » : lignes de rivages et ancrages à quai vieux port Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

dimanche 10 octobre – 10h00 à 12h30 Le port de Marseille, la porte ouverte sur la grande bleue et à ceux qui viennent du large. Un parcours urbain autour du Vieux port pour suivre les lignes changeantes de ces rivages et entendre ce que révèlent les fouilles sur ses aménagements successifs, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Ici et là se murmurent encore les légendes urbaines, les mémoires de marins où s’entrecroisent les cliquetis des voiles latines, bateaux cousus, barquettes, galères royales, paquebots à vapeur et voiliers légendaires pour une histoire de la navigation en Méditerranée. Relier les sites du port antique aux Docks romains, de l’Arsenal royal au Grand Port Maritime de Marseille et mesurer ainsi les relations entre le port et la ville. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

