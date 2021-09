Alix. Destination Vesunna Vesunna, site-musée gallo-romain, 26 novembre 2021, Périgueux.

Médiation cycle 3-4 « Le banquet d’Alix »

Après un temps d’introduction autour du travail de restitution, l’univers de la BD historique et Alix (création de Jacques Martin), la classe est divisée en deux groupes. Le premier groupe commence par une visite active dans le musée et le second par une phase de recherche en laboratoire. Ils intervertissent au cours de la médiation.

Le temps dans le musée commence par une visite de l’exposition. Ensuite, les participants sont confrontés à deux ou trois scènes d’Alix anciennes et récentes. À l’aide d’un livret ils chercheront dans l’exposition quels ont été les références de Jacques Martin pour proposer ces deux restitutions. Ils sont amenés à comprendre la démarche d’un restituteur et le travail documentaire de Jacques Martin.

Pendant ce temps le deuxième groupe est amené à proposer une restitution d’une case d’une scène de repas d’Alix à Vesunna grâce aux nouvelles découvertes scientifiques archéologiques. Ils sont pour cela placés dans une situation d’analyse en laboratoire de vestiges archéologiques.

– Groupe d’analyses physico-chimiques : les participants réalisent des prélèvements de restes d’aliments présents sur les parois de céramiques et analysent sur tablettes les résultats donnés par les analyses physico-chimiques. Après analyse des résultats, les élèves doivent proposer des restitutions de plats.

– Groupe archéozoologie : les participants se voient confier des restes osseux d’animaux qu’ils doivent identifier grâce à des planches anatomiques. Ils peuvent également repérer les traces de découpe laissées sur ces ossements et établir, d’après les mesures qu’ils réalisent, l’âge des animaux. D’après ces données ils déduisent l’utilisation alimentaire ou non des animaux.

– Groupe palynologie ou carpologie (selon le niveau) : à l’aide de lames ou de restes carpologiques, les élèves doivent retrouver les essences de plantes présentes à Vesunna et en déduire les plantes qui pouvaient être consommées.

Suite à ces analyses, les participants proposent le repas qui pourrait être représenté dans la case de BD Alix à Vesunna.

La conclusion se déroule au niveau de la domus avec la présentation des vestiges archéologiques et leurs restitutions (maquette, 3D). Dans un dernier temps évocation de la restitution aujourd’hui avec les jeux vidéo par exemple.

