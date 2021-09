Roquebillière Vallée de la Vésubie Alpes-Maritimes, Roquebillière Science en Direct | La médecine au futur ! Vallée de la Vésubie Roquebillière Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Roquebillière

Science en Direct | La médecine au futur ! Vallée de la Vésubie, 2 octobre 2021, Roquebillière. Fête de la science 02 octobre

Vallée de la Vésubie Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

samedi 02 octobre – 17h30 Quand les scientifiques inventent la médecine de demain : réalité et science-fiction se confondent !

Reconstituer un mini-organe à partir de cellules souches ! Assister les neurochirurgiens grâce à l’IA ! Visualiser les vaisseaux les plus fins de notre cerveau ! Voilà un avant-goût des recherches surprenantes menées par les chercheur.es du jour. Découvrez des solutions innovantes et résolument technologiques, comme cette bio-imprimante capable de soigner efficacement les plaies des grands brûlés à partir de leurs propres cellules.

Jouez aussi avec nous au grand Quiz des régions dès 17h30 ! Venez nombreux dès 17h30 pour jouer avec nous au grand Quiz en duplex depuis le Belvédère, au sein de la vallée de la science dans la vallée de la Vésubie en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Vallée de la Vésubie Belvédère La Bollène-Vésubie Lantosque Roquebillière Saint-Jean-la-Rivière Utelle 06450 Roquebillière 06450 organisateur : Vallée de la Vésubie

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Roquebillière Autres Lieu Vallée de la Vésubie Adresse Belvédère La Bollène-Vésubie Lantosque Roquebillière Saint-Jean-la-Rivière Utelle 06450 Roquebillière Ville Roquebillière lieuville Vallée de la Vésubie Roquebillière