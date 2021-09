Périers Valentin Biville Fondeur Manche, Périers Visitons l’artisanat : Valentin Biville Fondeur Valentin Biville Fondeur Périers Catégories d’évènement: Manche

Périers

Fête de la science 07 – 08 octobre

Valentin Biville Fondeur Pôle ATEN – CMA Normandie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

jeudi 07 octobre – 10h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 14h00 Implantée à Périers (50), la fonderie d’Art Biville utilise la modélisation numérique 3D pour créér des pièces en volume à partir de métal solide ou liquide. Normandie>Manche

Valentin Biville Fondeur 19 Rue Alfred Regnault 50190 Périers 50190 organisateur : http://pole-aten.fr/ Valentin Biville Fondeur

