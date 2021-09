Troyes UTT Aube, Troyes Pourquoi ? Comment ? La BU ramène sa science UTT Troyes Catégories d’évènement: Aube

samedi 09 octobre – 09h30 Messieurs, dames savez-vous pourquoi on ferme les yeux quand on éternue ? Saviez-vous que les autruches ne mettent pas la tête dans le sable ? A votre avis, combien de pattes ont les mille-pattes ? Savez-vous pourquoi vos doigts ne sont pas tous de la même longueur ? Dans La Rue les visiteurs sont interpellés par nos bibliothécaires pour essayer de voir s’ils savent répondre à des questions, pas si bêtes que ça : Pourquoi les micro-ondes chauffent-ils les aliments et pas l’assiette ? Pourquoi l’Orangina ne mousse-t-il pas quand il est secoué ? Dans un 1er temps il faudra essayer de trouver la réponse soi-même, mais en entrant dans la bibliothèque, un étudiant donnera une explication éclairée de la question insolite. Venez obtenir la réponse scientifique aux questions les plus amusantes ou saugrenues… Et faire fi des idées reçues ! Grand Est>Aube

