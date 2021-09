Visite des Laboratoires de l’UTT UTT, 9 octobre 2021, Troyes.

Fête de la science 07 – 09 octobre

UTT Université de Technologie de Troyes. Réservation conseillée En présentiel Scolaires.

Les laboratoires de l’UTT s’ouvrent au public, des visites guidées vous seront proposées dans nos différentes unités de recherche, touchant à des domaines allant de la mécanique aux nanotechnologies, en passant par les mathématiques appliquées, les systèmes industriels et d’optimisation, les réseaux et le développement durable. Les activités de recherche à l’UTT sont associées à de nombreux enjeux scientifiques, technologiques et socio-économiques et vous seront présentées par nos enseignants-chercheurs et nos « apprentis-chercheurs » : les doctorants et élèves-ingénieurs. Venez échanger avec les acteurs de la Recherche à l’UTT sur les enjeux environnementaux de notre société et les solutions qui s’offrent à tous et découvrez le métier d’enseignant-chercheur !

Grand Est>Aube

UTT 12 Rue Marie Curie 10000

organisateur : https://www.utt.fr/ UTT