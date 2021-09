Dernières nouvelles de Mars UTT, 9 octobre 2021, Troyes.

Fête de la science 09 octobre

UTT Université de Technologie de Troyes. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 17h00

En compagnie de Jessica Flahaut, chercheuse en Planétologie au Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG) de Nancy, enfilez votre combinaison spatiale, et venez explorer Meridiani Planum où le robot Opportunity s’est posé en 2004, arpentez le grand canyon de Valles Marineris, le delta de Jézéro vu par Persévérance, et visitez des lieux terrestres extraordinaires et potentiellement similaires à Mars, comme le désert d’Atacama au Chili . Enfin, découvrez comment les chercheurs de l’ESA et de la NASA imaginent la vie sur Mars et préparent le départ prochain de notre premier robot européen, Rosalind Franklin (ExoMars) !

Avec Jessica Flahaut, Chargée de Recherche au CRPG Nancy (CNRS/Université de Lorraine), Planétologue, Géologue

Grand Est>Aube

UTT 12 Rue Marie Curie 10000

organisateur : https://www.utt.fr/ UTT