Troyes UTT Aube, Troyes Cellule de crise, cellule en crise ? UTT Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Cellule de crise, cellule en crise ? UTT, 5 octobre 2021, Troyes. Fête de la science 05 octobre

UTT Université de Technologie de Troyes. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 17h00 On observe une augmentation du nombre de cellule de crise en France. Lors de la Pandémie, 89% des DRH ont ouvert leur cellule de crise pour gérer l’évènement. Outre le fait de marquer l’exceptionnalité de la situation et la capacité de l’organisation à gérer l’évènement, il s’agit de comprendre comment fonctionne réellement cette cellule de crise. Nous essaierons pendant cette mini-conférence d’apporter des éléments de réponse ! Grand Est>Aube

UTT 12 Rue Marie Curie 10000 organisateur : https://www.utt.fr/ UTT

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu UTT Adresse 12 Rue Marie Curie Ville Troyes lieuville UTT Troyes