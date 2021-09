Gap UTL Gap Gap, Hautes-Alpes Illusions d’optique et perception des couleurs UTL Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Illusions d’optique et perception des couleurs UTL Gap, 8 octobre 2021, Gap. Fête de la science 08 octobre

UTL Gap Gap Sciences Animation 05. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h00 La vision fait intervenir des processus physiques, mais surtout physiologiques. La lumière traverse le cristallin et forme une image inversée sur la rétine. Chacune de ses cellules transforme la lumière qu’elle reçoit en un signal électrique et les signaux sont transmis au cerveau par le nerf optique. Le cerveau les analyse, et nous percevons une image redressée et colorée. Des illusions d’optique se produisent quand la lumière change de direction avant d’arriver aux yeux. C’est le cas de l’effet miroir et des mirages, que l’on peut photographier. D’autres, plus surprenantes, sont dues à une interprétation erronée du cerveau qui se laisse tromper par des effets de contraste ou de perspective. Le phénomène des images rémanentes et la persistance rétinienne jouent également un rôle important. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

UTL Gap Pôle universitaire, Rue Bayard 05000 organisateur : http://www.gsa05.fr UTL Gap

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu UTL Gap Adresse Pôle universitaire, Rue Bayard Ville Gap lieuville UTL Gap Gap