Ceyzériat Usine ROVIP - site de Ceyzériat Ain, Ceyzériat L’usine de demain : visite d’une entreprise innovante de la plasturgie Usine ROVIP – site de Ceyzériat Ceyzériat Catégories d’évènement: Ain

Ceyzériat

L’usine de demain : visite d’une entreprise innovante de la plasturgie Usine ROVIP – site de Ceyzériat, 7 octobre 2021, Ceyzériat. Fête de la science 05 – 07 octobre

Usine ROVIP – site de Ceyzériat ROVIP. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

jeudi 07 octobre – 17h00 A l’occasion des 30 ans de la Fête de la Science, visitez en avant-première la toute nouvelle usine de l’entreprise ROVIP ! Troisième site aindinois de l’entreprise, l’usine de Ceyzériat sera spécialisé dans la fabrication de bouchons et capsules pour différents marchés : agro-alimentaire, cosmétique, hygiène, industriel… Ce site moderne, performant et ecofriendly se distingue notamment grâce à une usine économe en ressources et des produits les plus responsables possibles. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Usine ROVIP – site de Ceyzériat Chemin du Clozy 01250 Ceyzériat 01250 organisateur : http://www.rovip.com/fr/ Usine ROVIP – site de Ceyzériat

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ceyzériat Autres Lieu Usine ROVIP - site de Ceyzériat Adresse Chemin du Clozy 01250 Ceyzériat Ville Ceyzériat lieuville Usine ROVIP - site de Ceyzériat Ceyzériat