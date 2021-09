Toulouse Université Toulouse Jean Jaurès Haute-Garonne, Toulouse Thèse qui peut ! Université Toulouse Jean Jaurès Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Thèse qui peut ! Université Toulouse Jean Jaurès, 8 octobre 2021, Toulouse. Fête de la science 04 – 08 octobre

lundi 04 octobre – 12h30

mardi 05 octobre – 12h30

mercredi 06 octobre – 12h30

jeudi 07 octobre – 12h30

vendredi 08 octobre – 12h30 Dans le cadre de la Fête de la science, les centres de ressources et la BUC de l’UT2J donnent la parole aux doctorants et jeunes docteurs.

Objectifs ? Présenter des travaux de thèses en sciences humaines et sociales, en valorisant l’implication des jeunes dans la recherche. Informer également les étudiants sur les conditions d’accès, le déroulé du diplôme et les galères au quotidien… sur un ton libre et décomplexé ! Occitanie>Haute-Garonne

