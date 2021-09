L’émotion à fleur de terre : paroles d’archéologues Université Toulouse Jean Jaurès, 7 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 07 octobre

Université Toulouse Jean Jaurès Université Toulouse Jean Jaurès. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 12h00

Le thème de la Fête de la Science 2021, “Émotion de la découverte”, peut résonner doublement pour un archéologue. D’une part, l’émotion peut être celle du chercheur, qui, truelle à la main ou penché sur son microscope, reconstitue peu à peu l’histoire des populations du passé : la joie de la découverte, la curiosité pour une question non résolue, la frustration face aux difficultés… Mais l’émotion peut également être celle que l’on peut prêter aux populations du passé : face à la découverte de nouvelles ressources (les premières soirées auprès du feu !), de rencontres, d’évolutions de modes de vie…

Comment, en tant qu’archéologue, évoquer ces émotions ? Sont-elle une part de la construction du discours scientifique ou doivent-elles être laissées à l’imaginaire ? Peut-on faire le pari d’une archéologie du sensible ?

Ces questions autour des émotions et du vécu (du chercheur ou de ses “sujets” d’étude) permettent également d’aborder le “storytelling” souvent présent dans les médias : l’Histoire a tendance à être présentée par le biais d’histoires, avec leurs héros. Mais en archéologie, cette notion d’histoires individuelles est touchée de manière fugace, et on a plus souvent des tendances ou des présomptions. A l’inverse, le traitement médiatique peut utiliser cette construction sous forme de récit personnifié, qui peut être simplificateur.

Nous proposons une discussion à plusieurs voix, rassemblant des archéologues aux domaines d’expertises variés, qui interrogeront et discuteront cette question de l’émotion de la découverte, et de sa place dans la recherche actuelle et dans leurs propres parcours. Cette rencontre pourrait prendre plusieurs formes, en fonction des évolutions de la situation sanitaire : discussion face à (et avec) un public, session enregistrée, podcast(s) audio(s).

Occitanie>Haute-Garonne

Université Toulouse Jean Jaurès 5 allées Antonio Machado 31100 Toulouse 31100

organisateur : https://www.univ-tlse2.fr/ Université Toulouse Jean Jaurès