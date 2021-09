Toulouse Université Toulouse Jean-Jaurès Haute-Garonne, Toulouse Curieuses Visites Curieuses – Trésors Enfouis Université Toulouse Jean-Jaurès Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

mardi 05 octobre – 14h30 à 16h00 Visite dans le cadre de la Fête de la Science 2021.

Faites un retour en arrière et venez découvrir l’histoire de l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Accompagné d’une doctorante en archéologie, d’une historienne et d’un comédien, vous serez plongés dans une période qui nous paraît si lointaine.

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne), Fabrice Guérin (comédien) et des Doctorants archéologues de l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Occitanie>Haute-Garonne

Occitanie>Haute-Garonne

Université Toulouse Jean-Jaurès 5 allées Antonio Machado – Maison de la recherche 31000 Toulouse 31000 organisateur : https://www.univ-tlse2.fr/

