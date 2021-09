Cent ans de vaccination contre la tuberculose, toute une histoire ! Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat, 6 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 06 octobre

Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat IPBS-Toulouse (CNRS-Université de Toulouse). Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h30

Le 1 er juillet 1921, le Dr B. Weill-Hallé et le Dr R. Turpin vaccinent un nouveau-né dont la mère était morte de la tuberculose quelques heures après l’accouchement. Cent ans plus tard, le vaccin bilié de Calmette et Guérin reste toujours le seul vaccin pour combatre la tuberculose. Cette soirée est l’occasion de mettre en lumière les travaux du vétérinaire Camille Guérin et du médecin Albert Calmette dans la mise au point de ce vaccin.

La soirée se déroulera en 2 parties :

– la projection du documentaire “Camille Guérin et le BCG” de Marie-Dominique Montel, Christopher Jones

– Table ronde/discussion sur les apports de la vaccination dans le traitement de la tuberculose et plus généralement des maladies infectieuses.

Une exposition, présente toute au long de la journée du 6 octobre dans le hall du bâtiment administratif central, retracera les 100 ans du BCG, la problématique de la tuberculose à l’échelle mondiale, et les perspectives et les avancées de la recherche sur les traitements et la vaccination contre la tuberculose.

Occitanie>Haute-Garonne

Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat 118 Route de Narbonne 31400 Toulouse 31400

organisateur : https://www.ipbs.fr Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat