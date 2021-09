La Lune a son histoire Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat, 8 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 08 octobre

Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat

vendredi 08 octobre – 12h30

La Lune est un corps planétaire qui a préservé beaucoup de vestiges de son histoire géologique très ancienne, ce qui en fait un objet essentiel pour comprendre l’histoire des planètes solides (Terre, Vénus, Mars et Mercure). Nos connaissances sur la Lune ont beaucoup progressé grâce aux missions d’exploration in situ du programme Apollo entre 1969 et 1972 et grâce aux sondes orbitales: Clémentine (1994), Lunar Prospector (1998-1999), SELENE (2007-2009), Chandrayaan-1 (2008-2009) et LRO (en cours). Cependant beaucoup de questions fondamentales restent posées à propos de sa formation et de son évolution, notamment sur la mise en place de la croûte et le volcanisme. La Lune est un objet plus complexe qu’il n’y parait. Aujourd’hui, un retour sur la Lune est nécessaire pour faire de nouvelles avancées scientifiques. Cette exploration future de la Lune par des robots et des humains présente des défis technologiques qu’il nous faut relever si l’on veut aussi explorer un jour la planète Mars.

Ouverture des portes à 11h30

Passe sanitaire obligatoire

Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat 118 Route de Narbonne 31400 Toulouse 31400

organisateur : Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat