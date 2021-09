Qualité de l’air intérieur, qualité de vie… Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat, 5 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 05 octobre

mardi 05 octobre – 18h30

Nous passons en moyenne, en climat tempéré, 85 % de notre temps dans des environnements clos : logements, transports, écoles, etc. La qualité de l’air que nous y respirons est essentielle pour notre santé.

Dans nos bâtiments, les sources d’émission de substances polluantes sont nombreuses : matériaux, produits d’entretien, peintures…, présence des animaux domestiques, sans oublier les diverses activités humaines (tabagisme, cuisine, entretien, bricolage, bureautique, etc.). Ces polluants peuvent avoir des effets sanitaires divers tels que : asthme, allergies respiratoires, irritation des voies respiratoires, et certaines substances peuvent avoir un effet cancérigène. La qualité de l’air intérieur apparaît aujourd’hui comme un enjeu majeur de santé publique.

La qualité de l’air intérieur, est-elle vraiment si importante ? Comment la quantifions- nous ?

Aujourd’hui, la qualité de l’air intérieur est mesurée avec des capteurs d’humidité, de température et des capteurs de CO2 afin de répondre aux critères de bien-être. Comment cela fonctionne-t-il ? Quelles sont les contraintes que cela nous impose ?

Trois scientifiques présenteront des solutions simples et de bon sens à mettre en pratique et répondront à toutes vos questions sur le sujet.

