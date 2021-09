Toulouse Université Toulouse III Paul Sabatier - Auditorium Marthe Condat Haute-Garonne, Toulouse Comment parler de la science autrement ? Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

mercredi 06 octobre – 12h30 à 13h45 Trois chercheurs vous montreront la diversité des moyens de communication que l’on peut imaginer pour faire connaître et faire comprendre la recherche scientifique :

Déborah Federico, doctorante au Laboratoire Evolution et Diversité Biologique, dont les travaux de recherche ont été mis en « bulles » dans la prochaine édition de Sciences en bulles, Frédéric Pitout de l’IRAP, qui a créé des ateliers de « L’astronomie pour les gourmand.e.s » et Stéphane Blanco, chercheur au Laplace, conseiller scientifique de la compagnie de Théâtre 13.7 pour la création de leur spectacle sur la physique quantique.



Vous pourrez également voir l’exposition “Sciences en bulles” ! Créée à l’occasion de la Fête de la science 2019, elle met à l’honneur sciences et bande dessinée. Dans cette exposition originale, 12 sujets de recherche sont présentés sous forme de bandes dessinées dans des domaines aussi variés. Vous retrouverez donc la planche de Déborah Federico.

