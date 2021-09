La plasticité cérébrale c’est fantastique, c’est le Cerebrum.lcb qui vous le dit ! Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat, 5 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 05 octobre

Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat Les Chemins Buissonniers. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 14h00 à 17h30

La manifestation articulée autour de la diffusion inaugurale de l’animation Le Cerebrµm.lcb invite le public, et notamment les jeunes, via une conférence, des débats et une réflexion croisée à réfléchir sur la menace que représente les stéréotypes de genre sur les parcours individuels.

– Diffusion de l’animation Le Cerebrµm.lcb, animée par une médiatrice scientifique. Cette animation vidéo permet au public de découvrir ce qu’est la plasticité cérébrale, l’impact de l’environnement et des expériences sur la construction et le fonctionnement du cerveau en suivant les parcours de Lila et Nino depuis leurs naissances.

– Conférence sur le thème “Genre, cerveau et plasticité cérébrale” par Catherine Vidal.

– Table ronde pour échanger et réfléchir sur cette question : Comment la pratique artistique et scientifique permet de travailler la mixité dans la société ?



Le lien d’inscription sera accessible à partir de début septembre 2021.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, se présenter à partir de 13h.

Occitanie>Haute-Garonne

Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat 118 Route de Narbonne 31400 Toulouse 31400

organisateur : https://www.leschemins-buissonniers.fr/ Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat