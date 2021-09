La Nuit du Labyrinthe Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat, 1 octobre 2021, Toulouse.

Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat Université Toulouse 3 – Paul Sabatier. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h00 à 23h59

C’est une nuit au cinéma que vous vivrez en ouverture de cette 30e édition de la Fête de la Science à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier.

Une semaine avant la Soirée Cult’ “Le Labyrinthe dans l’œil des experts”, venez assister à la projection de la trilogie Le Labyrinthe, avec l’opus 1 Le Labyrinthe (Maze Runner), l’opus 2 Le Labyrinthe : La Terre Brûlée (Maze Runner: The Scorch Trials) et l’opus 3 Le Labyrinthe : Le Remède mortel (Maze Runner: The Death Cure).

Durant plus de 7h vous serez “piégé” dans une salle obscure devant un grand écran, avec Thomas, Brenda, Newt et Teresa !

Alors, vous tiendrez le coup ?

Pas de panique, des entractes sont prévus. N’oubliez pas votre dîner pour le premier entracte (45 minutes) !

Films projetés en VO sous-titrée en français

Ouverture des portes au public à 17h30. Fin à 2h15.

Le Labyrinthe (Maze Runner) – 2014 – réalisé par Wess Ball – 120 min.

Le Labyrinthe : La Terre Brûlée (Maze Runner: The Scorch Trials) – 2015 – réalisé par Wess Ball – 133 min.

Le Labyrinthe : Le Remède mortel (Maze Runner: The Death Cure) – 2018 – réalisé par Wess Ball – 142min.



Passe sanitaire obligatoire

Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat 118 Route de Narbonne 31400 Toulouse 31400

organisateur : Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat