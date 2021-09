Toulouse Université Toulouse III Paul Sabatier - Auditorium Marthe Condat Haute-Garonne, Toulouse Ciné-débat : Seul sur Mars Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ciné-débat : Seul sur Mars Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat, 4 octobre 2021, Toulouse.

Université Toulouse III Paul Sabatier – Auditorium Marthe Condat Université Toulouse 3 – Paul Sabatier. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 20h30 Cette soirée débute avec la projection du film Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott en 2015, fidèle adaptation du roman The Martian d’Andy Weir, décrivant la survie d’un astronaute (joué par Matt Damon) laissé pour mort sur la planète Mars.

Pierre-Yves Meslin, enseignant-chercheur à l’IRAP, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie – IRAP répond à toutes vos questions sur le sujet. Spécialiste de la planète Mars, il a travaillé sur la ChemCam de Curiosity et sur la SuperCam de Perseverance, actuellement en exploration martienne.

Pourra-t-on vivre sur Mars ? Les installations de Matt Damon dans le film sont-elles réalistes ? Les tempêtes de sable martiennes sont-elles une réalité ?…

Ce sera une occasion unique d’échanger avec un spécialiste sur la vie martienne.

Ouverture des portes à 19h30

