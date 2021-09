Toulouse Université Toulouse 3 - Paul Sabatier Haute-Garonne, Toulouse Portes ouvertes de Laboratoire Université Toulouse 3 – Paul Sabatier Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fête de la science 01 – 08 octobre

Université Toulouse 3 – Paul Sabatier Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée UMR5069 CNRS. Entrée libre En présentiel Scolaires. Cette année la Fête de la science a pour thème “L’émotion de la découverte”, c’est pourquoi nous vous invitons à venir visiter un Laboratoire de Chimie Fondamentale et Appliquée à Toulouse, afin de découvrir notre recherche au travers de manipulations simples, mais aussi d’affiches relatant les inventions d’hier en lien avec notre recherche actuelle et que l’on peut parfois même côtoyer dans notre quotidien … Nous agrémenterons votre visite de quelques anecdotes et vous proposerons un quiz avec quelques petits cadeaux à la clé. Venez nous rendre visite, nous vous accueillerons avec grand plaisir !!! Occitanie>Haute-Garonne

