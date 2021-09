Village des sciences Université Savoie Mont Blanc – Campus d’Annecy, 10 octobre 2021, Annecy.

Fête de la science 08 – 10 octobre

Université Savoie Mont Blanc – Campus d’Annecy Université Savoie Mont Blanc. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 à 12h30

dimanche 10 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 18h30

Au programme de ce Village des sciences sur le campus d’Annecy :

Vendredi 8/10/2021 : Conférence débat sur les systèmes autonomesDe 18h30 à 20h30L’ère des systèmes autonomes a déjà débuté et pose différentes questions d’ordre sociétal. L’objectif de cette conférence débat sera d’aborder les différents aspects posés par ces systèmes, au niveau de la définition des responsabilités et du rapport être humain avec les machines. Quelles sont alors les pistes face aux énormes enjeux éthiques posés par le développement de ces systèmes ?

Samedi 9 et dimanche 10 octobre : village des science / programme provisoire en cours d’élaborationOuverture de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Vous serez accueillis par les étudiants de l’école d’ingénieurs Polytech Annecy Chambéry et les enseignants –chercheurs du site et… Leurs robots.

Présentation de projets IUT (dépt mesure physique)

Maison connectée projet AAP Polytech Annecy Chambéry

Robot Baxter (travaux de recherche laboratoire Symme)

Equilibre humain face à l’équilibre des robots (travaux de recherche laboratoire Symme)

Ecrire sans papier, c’est possible ! (travaux de recherche laboratoire Symme)

Réveil Harmonieux (projet perso d’étudiant)

Fablab, les dernières avancées de l’impression 3D (Polytech Annecy Chambéry)

Après Newton et Tesla, comme chaque année, une personnalité scientifiqueet historiqueest mise à l’honneur. Il a donné son nom à un module très utilisé dans la science des matériaux et la mécanique. Saurez-vous l’identifier ? Un banc expérimental permettra d’illustrer le principe sous-jacent (travaux de recherche laboratoire Symme)

A partir de travaux innovants, on peut envisager de développer une activité économique. Ce stand vous montre les coulisses de l’entrepreneuriat (IIAE Savoie Mont Blanc)

Et la mécanique dans tout ça ? Quelques expériences pour (re)découvrir les principes de la mécaniques

Animation l’émotion de la découverte par la troupe Les petits Escholiers autour du thème annuel de la fête de la science

Animation Pepper et jeu de la découverte avec ce gentil robot qui est là pour vous accueillir et vous aider à découvrir les différents stands!

Toutes les stands sont présentés sur le site http://boutae.org (repli en cas d’annulation liée aux éventuelles restrictions sanitaires). Vous y trouverez toutes les informations actualisées sur le village des sciences de l’édition 2021 ainsi que celles des années précédentes.

Rejoignez en 5min, à pied, le site de Lapp et visitez l’espace Eutopia : https://eutopia-annecy.in2p3.fr/

