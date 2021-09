Valenciennes Université Polytechnique Hauts-de-France Nord, Valenciennes Avec l’IUT, fêtez les sciences et techniques en Sciences de l’ingénieur, maintenance, développement durable ! Université Polytechnique Hauts-de-France Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Valenciennes

Avec l’IUT, fêtez les sciences et techniques en Sciences de l’ingénieur, maintenance, développement durable ! Université Polytechnique Hauts-de-France, 7 octobre 2021, Valenciennes. Fête de la science 07 octobre

Université Polytechnique Hauts-de-France IUT de Valenciennes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. A l’occasion de la Fête de la science sur le Campus du Mont Houy, le département Génie industriel et maintenance propose des ateliers de programmation d’automates et de robots et des ateliers sur le thème de l’énergie (mesure, conversion, fabrication). Hauts-de-France>Nord

Université Polytechnique Hauts-de-France Campus du Mont Houy 59313 Valenciennes 59313 organisateur : Université Polytechnique Hauts-de-France

