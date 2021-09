Toulouse Université Paul Sabatier Terrain de rugby Haute-Garonne, Toulouse La tête dans les étoiles Université Paul Sabatier Terrain de rugby Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La tête dans les étoiles Université Paul Sabatier Terrain de rugby, 6 octobre 2021, Toulouse. Fête de la science 05 – 06 octobre

Université Paul Sabatier Terrain de rugby Université Toulouse 3 – Paul Sabatier. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 20h30 à 23h00 Fasciné par la lune ou simple curieux, cette animation est pour vous.

UPS In Space, le club d’astronomie étudiant de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier anime ces sessions d’observations nocturnes.

Venez observer la lune et les étoiles avec des étudiantes et étudiants passionnés.

Plongez au fin fond de la galaxie le temps d’une soirée ! Occitanie>Haute-Garonne

Université Paul Sabatier Terrain de rugby 118 Route de Narbonne 31400 Toulouse 31500

