Le Soleil, les yeux dans les yeux Université Paul Sabatier, 8 octobre 2021, Toulouse. Fête de la science 04 – 08 octobre

Université Toulouse 3 – Paul Sabatier. Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 11h30

jeudi 07 octobre – 11h30

vendredi 08 octobre – 11h30 Fasciné par le soleil ou simple curieux, cette animation est pour vous.

UPS In Space, le club d’astronomie étudiant de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier anime ces sessions d’observations diurnes.

Venez observer le Soleil à travers une lunette spéciale permettant de voir les détails à sa surface ainsi que ses protubérances.

