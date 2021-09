Toulouse Université Paul Sabatier Haute-Garonne, Toulouse Femmes & Sciences : Dépasser les stéréotypes & Parcours au Féminin Université Paul Sabatier Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

mercredi 06 octobre – 14h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 14h00 A l’occasion de la Fête de la science, l’association Femmes & Sciences en Occitanie Ouest vous propose de découvrir un atelier sur les stéréotypes et des parcours de Femmes scientifiques. Inscrivez-vous de 14h à 15h30 les mercredi 6 Octobre, Jeudi 7 Octobre et Vendredi 8 Octobre pour une connexion à la découverte des stéréotypes et de parcours de Femmes scientifiques.

Au programme

Atelier sur les stéréotypes (45 min)

Animatrices : de Femmes & Sciences Occitanie Ouest https://www.femmesetsciences.fr/ressources

– Présentation de l’association Femmes & Sciences

– Quizz de 5 questions (sondage sur zoom pour chaque question)

– Atelier en groupes (Les ateliers stéréotypes sont décrits ici)

– Bilan

Parcours au Féminin (45 min)

Parcours de 2-3 Femmes scientifiques



Connectez-vous nombreux & nombreuses…

(Le Lien Zoom sera disponible après inscription sur la plateforme Eventbrite)



Infos pratiques

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-femmes-sciences-depasser-les-stereotypes-parcours-au-feminin-169885531197

Contact : coordoccitanieouest@femmesetsciences.fr

