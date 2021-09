Nanterre Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine, Nanterre La modification dentaire intentionnelle Université Paris Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

La modification dentaire intentionnelle Université Paris Nanterre, 6 octobre 2021, Nanterre. Fête de la science 01 – 06 octobre

Université Paris Nanterre Université Paris Nanterre. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 12h30 à 13h00

mardi 05 octobre – 15h00

mercredi 06 octobre – 15h00 Au-delà des aspects culturels et sociaux liés à cette pratique, des observations microscopiques couplées à des expérimentations nous permettent aujourd’hui de restituer les techniques de réalisation opérées par les différentes cultures de Mésoamérique.

Après une présentation de cette pratique (20 minutes), les participant.e.s seront invité.e.s à se rendre par petits groupes dans la salle d’observation au microscope électronique à balayage pour examiner quelques traces conservées sur des dents pour leur permettre de mieux comprendre quels outils et quelles méthodes ont été employés (15 minutes). Île-de-France>Hauts-de-Seine

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92000 organisateur : https://pointcommun.parisnanterre.fr/numero-du-mois/fete-de-la-science-a-nanterre-973447.kjsp Université Paris Nanterre

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Université Paris Nanterre Adresse 200 avenue de la République Ville Nanterre lieuville Université Paris Nanterre Nanterre